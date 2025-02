O incêndio de Palisades, considerado o mais violento, devastou quase 9.500 hectares, enquanto o de Eaton, que afetou a cidade de Pasadena, reduziu a cinzas quase 5.700 hectares e ambos aparecem hoje com a etiqueta “100 % contidos”.

A vaga de incêndios, que começou em 7 de janeiro e obrigou à saída dos territórios de mais de 150 mil pessoas, causou pelo menos 29 mortos, destruiu mais de 16.000 estruturas e ficará na história dos Estados Unidos como uma das catástrofes naturais mais dispendiosas.

As autoridades continuam a investigar as causas daqueles incêndios, numa altura em que menos 14 pessoas continuam desaparecidas, segundo os meios de comunicação locais.

A empresa de meteorologia AccuWeather calcula os danos e prejuízos económicos entre 250 e 275 mil milhões de dólares.

A autarca de Los Angeles, Karen Bass, expressou a esperança de que "as pessoas regressem às suas casas e reconstruam da forma mais rápida e segura possível", ao mesmo tempo que destacou a política de "tolerância zero com a criminalidade" que rouba propriedades abandonadas.

No último fim de semana, a primeira grande tempestade na região trouxe fortes chuvas que ajudaram a apagar aqueles incêndios, já considerados históricos.

*Com Lusa e AFP