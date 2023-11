Os moradores do Norte do Piauí, no Brasil, foram surpreendidos na manhã de quarta-feira com um fenómeno solar raro, chamado parélio: olhando para o céu, parecia haver "três sóis", conta o G1.

Os registos partilhados na internet foram feitos na cidade de Parnaíba.

Na meteorologia, um parélio significa "falso sol" e corresponde a um fenómeno óptico atmosférico que consiste num ou mais pontos luminosos, que ladeiam o sol — a 22º à direita e à esquerda —, normalmente inseridos dentro de um halo luminoso.