As novas leis que regulam o teletrabalho foram alvo de sátira no programa de televisão norte-americano The Daily Show, apresentado por Trevor Noah.

Referindo-se à lei que proíbe os empregadores de contactarem os trabalhadores fora das horas de trabalho, o sucessor de Jon Stewart considerou que Portugal "disse chega" à falta de divisão entre vida profissional e vida pessoal criada durante o teletrabalho. Uma decisão "mesmo gangsta", brincou. Apesar de elogiar a medida, o humorista deixa um alerta: se os portugueses passarem a trabalhar menos isso poderá fazer com que o resto do mundo possa ter acesso a menos… "O que é que eles produzem lá em Portugal, mesmo?", questionou-se. "Cães de água?", rematou. De acordo com a lei, os empregadores têm o dever de abster-se de contactar o trabalhador no período de descanso, salvo situações de força maior, constituindo contraordenação grave a violação desta norma. No habitual monólogo, o comediante comparou ainda as leis laborais dos Estados Unidos e de Portugal, nomeadamente no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores. "Uma vitória dos trabalhadores em Portugal e na maioria da Europa é ilegalizar que o chefe nos contacte a partir das cinco da tarde. Entretanto, na América, uma grande vitória laboral é que agora os trabalhadores da Amazon podem escolher em que garrafas, de vidro ou plástico, querem urinar", comparou.