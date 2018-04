"A Constituição do Brasil tem uma peculiaridade que não se vê em constituições de outros países do mundo, porque determina que o princípio da presunção de inocência seja mantido até o trânsito em julgado, o que significa o esgotamento de todos os recursos", afirmou.

"Este habeas corpus, porém, não foi pedido para obter uma absolvição, mas para saber se o ex-Presidente irá responder [no processo] em liberdade", explicou professor de Direito Penal do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), Joao Paulo Martinelli.

Lula da Silva foi condenado a doze anos e um mês de prisão após dois julgamentos de um mesmo processo ligado à operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção no Brasil, no qual foi acusado de receber um apartamento de luxo como suborno da construtora OAS em troca de favorecer contratos desta empresa com a estatal petrolífera Petrobras.

Na hipótese de Lula da Silva ver o seu recuso negado, os dois juristas admitiram ele pode ser preso ainda esta semana, já que existem ainda burocracias a serem cumpridas antes da execução da ordem de prisão.

Os dois causídicos expressaram que o ex-Presidente poderá ficar livre porque o 'habeas corpus' apresentado pelos seus advogados tem muitas hipóteses de ser aceite pela maioria simples dos onze juízes do STF.

O professor da FGV manifestou o seu desagrado com tema do julgamento, alegando que um assunto tão importante como a presunção de inocência, que poderá criar jurisprudência e afetar outros processos no país, não deveria ser analisado a luz de interesses relacionados com o caso de Lula da Silva.

"Uma decisão desta envergadura jamais deveria ser julgada num caso individual (...). É lamentável, porque o ex-Presidente tem inúmero opositores e seguidores. Isto contamina o julgamento e o sistema Judiciário", criticou.

"Afeta a imagem da Suprema Corte (STF), que jamais poderia estar num ambiente de torcida (claque) de futebol. Tem metade da população a querer que o ex-Presidente seja preso e metade a querer que não seja preso. É muito ruim que uma questão constitucional que deve valer para todos os cidadãos brasileiros esteja a ser discutida num caso individual", vincou.

Além de determinar o futuro de Lula da Silva, o veredito dos juízes do STF pode complicar as presidenciais marcadas para outubro no Brasil porque o antigo chefe de Estado anunciou a sua pré-candidatura pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e tem chance de ganhar a votação, porque liderou todas as sondagens sobre as eleições já realizadas no país.

As regras eleitorais brasileiras proibirem que um condenado em segunda instância concorra a um cargo eletivo.

O ex-Presidente já anunciou tentará reverter esta barreira legal, mas para o fazer precisa de permanecer em liberdade.