O tribunal ordenou ao chefe de Estado a promulgação, sem alterações, da lei que estabelece as disposições judiciárias resultantes do acordo concluído, em novembro de 2016, entre as FARC e o Governo de Juan Manuel Santos.

As objeções de Duque à proposta de lei foram rejeitadas pelas duas câmaras do Parlamento, com o Governo a contestar o resultado no Senado. Perante a ausência de consenso em relação a esta votação, o Parlamento pediu ao Tribunal Constitucional para resolver a polémica.

Ivan Duque reconheceu a derrota pouco antes do anúncio da decisão.

“Aceito a decisão tomada pelo Tribunal Constitucional enquanto colombiano e defensor da legalidade, mas nunca deixarei de defender os princípios que levaram o povo colombiano a obter uma paz com justiça, uma paz em que todos acreditem”, sublinhou.