Um tribunal dos EUA divulgou esta sexta-feira o inventário do material que o FBI levou de casa do ex-presidente norte-americano Donald Trump, após buscas domiciliárias no mês passado. Destacam-se quase 30 documentos classificados como confidenciais, secretos ou ultra-secretos.

Os agentes de autoridade terão levado mais de 30 caixas cheias de documentos, 54 dos quais classificados como secretos, 18 ultra-secretos e 31 marcados como confidenciais.

No passado dia 8 de agosto, em Mar-a-Lago, na Flórida, e de acordo com o revelado esta sexta-feira, o FBI levou ainda para investigação 28 pastas vazias que estavam marcadas como "devolver ao secretário de pessoal/assessor militar".

No total, os agentes do FBI recuperaram cerca de 1.500 documentos, bem como pastas classificadas vazias, do escritório de Trump, sendo que no inventário constam também roupas, livros e jornais.