Segundo nota de imprensa daquele tribunal, divulgada hoje, foi decidido ao final da tarde de quinta-feira “declarar procedente providência de 'habeas corpus' interposta por duas cidadãs estrangeiras, uma delas menor de idade, privadas da liberdade desde 09 de agosto de 2020 em unidade da ilha de São Miguel, estatuto que lhes foi determinado pela Autoridade Regional de Saúde”.

O tribunal refere que as cidadãs em causa tinha realizado um teste à covid-19 no dia 07 de agosto, que deu resultado negativo.

Contudo, “por terem vindo, na aeronave, acomodadas em lugares próximos de pessoa que acusou positivo para covid-19”, foram “contactadas pela Autoridade Regional de Saúde no sentido de ficarem obrigadas a permanecer isoladas em quarto de hotel até ao dia 22 de agosto de 2020”.

No comunicado de imprensa, o tribunal refere que as cidadãs ficaram impedidas de “usar as partes comuns” do hotel ou de realizar um “passeio higiénico”, tendo sido “obrigadas a fazer a limpeza do espaço”.

A uma das cidadãs, “menor de 9 anos”, não lhes foram “facultados quaisquer materiais lúdicos ou de recreio”.