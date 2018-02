O protesto decorrerá faseadamente, por regiões e é convocado por 10 estruturas sindicais, incluindo a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e a Federação Nacional da Educação (FNE).

A paralisação vai decorrer no dia 13 na região de Lisboa e na Madeira, a 14 no Sul, a 15 no centro do país, e a 16 no Porto e nos Açores.

O pré-aviso será entregue depois de uma reunião a realizar em 28 de fevereiro com a tutela, anunciou o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, em nome das estruturas sindicais.

"O problema não são reuniões, temos tido reuniões, o que falta é a luta dos professores para pressionar o ministério" a resolver as questões que têm estado em cima da mesa, disse o dirigente sindical.