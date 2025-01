"O mau tempo de ontem, com a forte trovoada que se fez sentir, provocou danos no mecanismo do relógio e silenciou os sinos da Basílica de Nossa Senhora de Fátima", explicou o Santuário no Facebook.

É ainda adiantado que "os trabalhos de reparação" já estão a decorrer. "O relógio, e os sinos que dele dependem, voltarão, em breve, a estar operacionais".