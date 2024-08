O ex-presidente norte-americano Donald Trump vai colocar à venda na próxima semana um livro com as fotografias mais icónicas da carreira política, com a imagem da tentativa de assassinato que sofreu na capa.

O livro chama-se ‘Save America’ (Salve a América, na tradução para português) e já está disponível em pré-venda por 99 dólares (88,6 euros) ou 499 dólares (446,9 euros) se for autografado pelo ex-presidente (2017-2021). “Selecionei a dedo todas as fotografias, desde o meu tempo na Casa Branca até à nossa atual terceira campanha para Presidente dos Estados Unidos”, disse Trump na segunda-feira, nas redes sociais. A imagem escolhida para capa foi a tirada pelo fotógrafo Evan Vucci no passado dia 13 de julho em Butler, na Pensilvânia (nordeste), momentos após o ex-presidente sofrer uma tentativa de assassinato num comício pelas mãos de um jovem de 20 anos, que conseguiu disparar um arma de fogo e ferir o magnata republicano na orelha. A foto de Trump erguendo o punho e gritando ‘fight’ (lutem) foi amplamente reproduzida logo após o ataque e aparece entre os ‘souvenirs’ de Trump mais vendidos. O livro estará oficialmente à venda no dia 03 de setembro, quando faltarão pouco mais de dois meses para as eleições presidenciais de 05 de novembro, nas quais o magnata enfrentará a vice-presidente Kamala Harris, a candidata democrata.