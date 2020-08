Trump citou uma "urgência nacional" na sua medida contra a aplicação de vídeos, acusado pelo mandatário, sem provas, de espiar os utilizadores americanos para Pequim, num contexto de tensões comerciais e políticas entre os Estados Unidos e o gigante asiático.

Na segunda-feira, Trump aceitou a possibilidade de o TikTok ser comprado por um grupo americano, mas a transação terá de acontecer antes de 15 de setembro, data em que a plataforma será proibida. A Microsoft está em negociações com a ByteDance para adquirir as operações da rede social nos Estados Unidos.

Em caso de aquisição do serviço, a Microsoft prometeu “uma revisão de segurança completa” e a entrega dos “benefícios económicos apropriados” aos Estados Unidos, procurando garantir que “todos os dados privados dos utilizadores norte-americanos do TikTok” sejam transferidos e permaneçam no país.

A proibição também atinge a plataforma WeChat, que pertence ao gigante chinês Tencent.