Os jornais Washington Post e The New York Times citam altos funcionários da Administração Trump para afirmar que, uns dias antes de Donald Trump ter conversado por telefone com Volodymyr Zelensky, o Presidente norte-americano ordenou a suspensão de quase 400 milhões de dólares (363 milhões de euros) de ajuda militar à Ucrânia.

O Presidente dos EUA admitiu na segunda-feira ter falado do antigo vice-presidente Joe Biden e do seu filho Hunter num telefonema com o Presidente da Ucrânia, caso que está a ser usado como prova de tentativa de pressão sobre um líder estrangeiro.

De acordo com o Washington Post, os responsáveis pelo congelamento da ajuda financeira receberam indicações para dizer aos deputados que a decisão estava associada a “um processo entre organismos” e para não fornecer mais informações.

Donald Trump negou ter pressionado a Ucrânia para tentar prejudicar o seu rival político Joe Biden, afastando a possibilidade de ser dado início a um processo de ‘impeachment’ (destituição do Presidente), apesar dos apelos da oposição democrata.