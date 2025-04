“O nosso país vai arrancar economicamente, mas primeiro precisamos de nos livrar do que restou de Joe Biden. Isto vai demorar algum tempo, não tem nada a ver com tarifas, é só que ele nos deixou com más estatísticas”, escreveu o Presidente norte-americano na rede Truth Social, exortando os seus concidadãos a “serem pacientes”.

Na mensagem, Trump insistiu que este ainda é o “mercado de ações de Biden” e não o seu, referindo-se ao facto de os índices de mercados bolsistas estarem em queda.

“As tarifas em breve começarão a fazer efeito e as empresas vão começar a instalar-se nos Estados Unidos em números recorde”, prometeu Trump na mensagem.

“O nosso país vai crescer. Temos de nos livrar da ‘ressaca’ de Biden”, insistiu o Presidente norte-americano.

Nas últimas semanas, os mercados de ações norte-americanos têm sofrido violentas quedas, sobretudo depois de Trump ter anunciado a imposição de tarifas a praticamente todos os países, mas particularmente à China.

Os números da inflação também teimam em não descer, apesar de Trump ter prometido que essa era uma das suas prioridades para o seu segundo mandato, “desde o primeiro dia”.