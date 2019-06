Numa declaração após a reunião de hoje, a Casa Branca disse que ambos discutiram “a importância das questões de direitos humanos”, mas não mencionaram o caso do jornalista saudita.

Khashoggi, colunista do jornal norte-americano Washington Post e crítico da monarquia no seu país, foi morto e esquartejado por agentes sauditas no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, a 02 de outubro do ano passado.

No início deste mês, a ONU publicou um relatório no qual responsabilizava diretamente o príncipe pelo assassínio de Khashoggi e pediu mais sanções internacionais contra a monarquia saudita.

Na reunião realizada em Osaka, Trump e Bin Salman também falaram do “papel fundamental da Arábia Saudita para garantir a estabilidade no Médio Oriente e dos mercados mundiais de petróleo”, da “crescente ameaça do Irão” e em como “aumentar o comércio bilateral e investimentos”, segundo a Casa Branca.

O príncipe saudita também elogiou Trump na reunião pelas “realizações políticas e económicas” nos EUA, dizendo esperar trabalhar com ele para se garantir a “criação de empregos e a segurança” das duas nações.