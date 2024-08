"Uma grande entrevista com Elon Musk", na noite de segunda-feira, 12 de agosto. Foi assim, sem mais detalhes, que o facto foi comunicado por Donald Trump.

Musk apoia publicamente a recandidatura de Donald Trump e é um dos financiadores do Partido Republicano, com uma verba mensal de cerca de 40 milhões de euros, segundo "The Wall Street Journal".

O apoio representa um avanço significativo para a campanha eleitoral, mas, mais do que isso, uma aproximação de Trump e Musk, que tem financiado as campanhas de outros candidatos no passado, incluindo Barack Obama.

O dono da Tesla não confirmou nem desmentiu o artigo do jornal americano, mas terá comentado nas redes sociais que deixou de "ser um eleitor de Obama" para passar a prometer "180 milhões de dólares para eleger Donald Trump. A esquerda, realmente, estragou tudo".

As relações entre Musk e Trump não têm sido sempre pacíficas, nomeadamente com diferenças em relação ao Acordo de Paris (sobre alterações climáticas), mas foi Musk quem devolveu a Trump a sua conta no Twitter, depois de ter comprado a plataforma, no final de 2022.

Elon Musk tem 190 milhões de seguidores na rede X e é um dos "influencers" mais seguidos do mundo - além de ser dono de um dos maiores patrimónios líquidos.