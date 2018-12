Moon Jae-in afirmou que Donald Trump lhe pediu, durante uma reunião na sexta-feira, em Buenos Aires, onde decorreu a cimeira do G20, que integra as 20 principais economias mundiais, para transmitir a mensagem pessoalmente a Kim Jong-un.

"A mensagem é que o Presidente Trump mantém uma imagem amigável de Kim, de quem gosta pessoalmente, e que espera que Kim implemente o resto do acordo”, declarou Moon, citado pela agência oficial de notícias sul-coreana Yonhap.

No sábado, também em Buenos Aires, Trump afirmou que espera voltar a reunir-se com o líder da Coreia do Norte "em janeiro ou fevereiro" e garantiu estarem em discussão "três locais" para esta segunda cimeira.

"Creio que vamos ter um [encontro] muito em breve, em janeiro ou fevereiro", disse Donald Trump aos jornalistas a bordo do avião Air Force One, na viagem de regresso de Buenos Aires.