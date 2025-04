A Universidade de Harvard rejeitou as exigências do governo de Donald Trump, que a ameaçou com o corte de nove mil milhões de dólares em financiamento sob o argumento de que permite o antissemitismo. A carta, assinada por dois advogados da universidade, dirigida à administração republicana, Harvard afirma que "não renunciará à sua independência, nem aos direitos que a Constituição lhe garante".

"Nem Harvard nem nenhuma universidade privada pode permitir que o governo a controle. Harvard não está disposta a aceitar exigências que vão além da autoridade legítima desta administração ou de qualquer outra".

No início de abril, o governo do presidente republicano fez uma série de exigências à direção da universidade, incluindo o fim dos programas de diversidade, equidade e inclusão e mudanças nos programas que "alimentam o assédio antissemita".

A universidade, localizada perto de Boston, é a primeira a rejeitar essas exigências, apesar de ser a que mais teria a perder, dados os subsídios que estão em jogo.

Segundo a carta, o governo "ignora os esforços de Harvard e apresenta exigências que, em contradição com a primeira emenda, minam a liberdade das universidades assegurada há muito tempo".

A primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos da América garante as liberdades fundamentais, em particular a liberdade de expressão.