Trump renunciou ao seu direito de estar presente na leitura das acusações e instruiu os seus advogados a declarar a sua inocência.

O procurador especial Jack Smith apresentou na semana passada uma nova acusação contra Trump pelos mesmos crimes de tentar alterar os resultados das eleições que perdeu para o democrata Joe Biden.

A acusação reformulada mantém os mesmos quatro delitos da anterior, mas leva em consideração uma decisão recente do Supremo Tribunal que concede a um ex-presidente ampla imunidade contra processos penais.

A juíza distrital Tanya Chutkan aceitou o pedido de Trump de não comparecer pessoalmente na audiência e disse que ela será realizada ao mesmo tempo que uma sessão preliminar sobre o andamento do caso na quinta-feira.

A imputação reformulada elimina as partes que poderiam ser potencialmente afetadas pela decisão sobre a imunidade presidencial do Supremo Tribunal, que é composta por uma maioria de magistrados conservadores.

Ela mantém o essencial e afirma que Trump perdeu em 2020, mas que "estava determinado a permanecer no poder" e tentou alterar os resultados.

O Supremo Tribunal decidiu em julho que um ex-presidente tem ampla imunidade contra processos penais por atos oficiais realizados enquanto estava no cargo, mas pode ser processado por atos não oficiais.

A defesa de Trump tentou adiar o julgamento até após as eleições presidenciais de novembro, nas quais o ex-magnata é o candidato do Partido Republicano contra a vice-presidente democrata Kamala Harris.

Trump é acusado de conspirar para defraudar os Estados Unidos e obstruir um procedimento oficial: a sessão do Congresso de 6 de janeiro de 2021, que não pôde ser realizada devido à invasão violenta de apoiantes do ex-presidente. Ele também é acusado de tentar privar os eleitores americanos dos seus direitos com uma campanha de falsas alegações de que venceu as eleições de 2020.

Inicialmente, o julgamento estava previsto para 4 de março, mas foi suspenso porque os seus advogados apresentaram um pedido de imunidade presidencial ao Supremo Tribunal.

Trump foi condenado em Nova Iorque em maio por 34 acusações de falsificação de registos comerciais para encobrir pagamentos de dinheiro com o objetivo de silenciar a atriz pornográfica Stormy Daniels.

A sentença está programada para 18 de setembro. Trump também enfrenta acusações na Geórgia pelos seus supostos esforços para alterar o resultado das eleições de 2020.