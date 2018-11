“É muito triste de ver”, declarou Trump no meio das ruínas, acompanhado pela responsável municipal local, Jody Jones. “Em relação ao número de mortos, ninguém sabe verdadeiramente neste momento, há muitas pessoas que continuam desaparecidas”, acrescentou.

O “Camp Fire” destruiu perto de 60.000 hectares no norte da Califórnia. O incêndio provocou 71 mortos e mais de 1.000 pessoas permanecem desaparecidas.

No sul do estado da Califórnia, perto de Los Angeles, o “Woolsey Fire” queimou perto de 40.000 hectares, incluindo uma parte da célebre estância balnear de Malibu, com um balanço de pelo menos três mortos.

Perto de 9.000 bombeiros foram deslocados para as suas frentes, enquanto dezenas de milhares de habitantes foram retirados das suas casas, com muitos ainda sem autorização para regressar.