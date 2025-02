“O Presidente não se comprometeu a enviar tropas para o terreno na Faixa de Gaza”, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, à comunicação social.

Pressionada pela insistência de um jornalista no assunto, Leavitt acrescentou: “O Presidente não se comprometeu com isso, até agora”.

A porta-voz asseverou também que os Estados Unidos “não vão financiar a reconstrução da Faixa de Gaza”, no dia seguinte ao anúncio por Donald Trump de uma tomada de controlo norte-americana do enclave palestiniano destruído por mais de 15 meses de guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, governante do território desde 2007.

“O Presidente Trump disse que os Estados Unidos não vão financiar a reconstrução de Gaza. O seu Governo vai trabalhar com os nossos parceiros na região para reconstruir Gaza”, sublinhou a porta-voz da Casa Branca.