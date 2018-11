“Não falei com Whitaker sobre este assunto”, disse Donald Trump, quando questionado se tinha abordado com o procurador-geral (equivalente ao ministro da Justiça) interino a possibilidade de acabar com a investigação federal em curso conduzida pelo procurador especial Robert Mueller, momentos antes de viajar para França para participar em Paris nas cerimónias comemorativas do centenário do fim da I Guerra Mundial.

Com esta declaração, Trump pretendeu dissipar as suspeitas que têm surgido em redor da demissão do procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, que durante vários meses foi alvo de repreensões públicas por parte do chefe de Estado norte-americano.

A decisão de Jeff Sessions de apresentar a demissão do cargo, na sequência de um pedido do próprio Presidente, foi conhecida na quarta-feira.

Nas mesmas declarações, Trump disse que não conhecia pessoalmente Matthew Whitaker, assegurando que a nomeação deste funcionário como procurador-geral interino deve-se unicamente à sua inteligência e à sua “grande reputação” entre as forças de segurança dos Estados Unidos.