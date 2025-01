“Andy é advogado, homem de negócios, comentador económico e autor de best-sellers”, declarou o Presidente norte-americano na sua plataforma Truth Social.

“Em 2000, foi nomeado diretor executivo da CKE Restaurants, a empresa-mãe das cadeias internacionais de restaurantes Carl’s Jr e Hardee’s. Durante o seu mandato de 17 anos como diretor executivo, Andy levou a empresa a sair de graves dificuldades financeiras, permitindo-lhe sobreviver”, acrescentou.

Donald Trump tem uma relação difícil com a União Europeia.

“A UE é muito má para nós. Tratam-nos muito mal. Não aceitam os nossos carros nem os nossos produtos agrícolas. De facto, não aceitam quase nada”, afirmou na terça-feira, acrescentando: ‘por isso, são bons para as tarifas’.

Durante a campanha presidencial, o republicano já tinha denunciado o défice comercial dos Estados Unidos com a UE, comparando a UE-27 a “uma pequena China”, que se “aproveita” da primeira potência económica mundial.

Em 2017, no início do primeiro mandato de Donald Trump, Andrew Puzder foi nomeado secretário do Trabalho. Mas foi obrigado a demitir-se ainda antes da tomada de posse, depois de ter sido apanhado numa série de escândalos.