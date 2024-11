A republicana McMahon liderou a Administração de Pequenas Empresas durante o primeiro mandato de Trump, de 2017 a 2019, e concorreu duas vezes sem sucesso ao Senado, a câmara alta do parlamento dos EUA, pelo estado de Connecticut (nordeste).

Após o seu período na administração Trump, McMahon tornou-se presidente do conselho do ‘America First Policy Institute’, um grupo de reflexão criado por apoiantes de Trump e ex-funcionários.

A bilionária é vista como relativamente desconhecida nos círculos educacionais, embora tenha manifestado apoio às escolas criadas por pais e ao direito dos pais de escolher a escola dos filhos.

McMahon fez parte do Conselho de Educação de Connecticut em 2009 e passou anos no conselho de administração da universidade Sacred Heart, em Connecticut.

“Linda usará as suas décadas de experiência em liderança e profundo conhecimento tanto da educação como dos negócios para capacitar a próxima geração de estudantes e trabalhadores [norte-]americanos e tornar a América a número um em educação no mundo”, disse na terça-feira à noite Trump.

“Linda lutará incansavelmente” para trazer mais liberdade educativa a todos os estados norte-americanos e “capacitar os pais para tomarem as melhores decisões educativas para as suas famílias”, disse o presidente eleito, em comunicado.

A empresária é casada com Vince McMahon, que deixou o cargo de líder da World Wrestling Entertainment em 2022, apesar de ter negado alegações de agressão sexual e tráfico de seres humanos.

Horas antes, Trump anunciou que vai nomear Mehmet Oz, um cirurgião cardíaco conhecido por um programa televisivo, para liderar a agência que supervisiona os programas de seguro de saúde Medicare e Medicaid, para milhões de norte-americanos mais velhos, pobres e deficientes

O Medicaid oferece uma cobertura de cuidados de saúde quase gratuita a milhões de crianças e adultos mais pobres dos EUA, enquanto o Medicare dá aos norte-americanos mais velhos e aos deficientes acesso a seguros de saúde.

Mehmet Oz foi acusado de vender tratamentos e produtos médicos duvidosos no seu extinto programa de TV.

No auge da pandemia de covid-19, pressionou responsáveis do governo para tornarem a hidroxicloroquina, apesar das dúvidas sobre a sua segurança e eficácia.

Trump já tinha anunciado na terça-feira a nomeação de Howard Lutnick, CEO da Cantor Fitzgerald e co-presidente da sua equipa de transição de poderes para a Casa Branca, como próximo secretário do Comércio.