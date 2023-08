A notícia é avançada pela agência Reuters, que cita um documento publicado no site do tribunal do condado de Fulton, na Geórgia, esta segunda-feira.

Segundo a agência, este documento, datado de 14 de agosto, esteve acessível ao público, mas foi depois retirado.

Não está claro a razão de ter sido removido do site do tribunal, e um porta-voz do promotor distrital disse que era "impreciso" que as acusações tivessem sido feitas.

"Além disso, não podemos comentar", acrescentaram.

O documento de duas páginas citava assim "Violação da Lei RICO da Geórgia (organizações influenciadas e corruptas)", "Solicitação de violação de juramento por funcionário público", "Conspiração para cometer falsas declarações e documentos" e "Conspiração para cometer falsificação de Primeiro Grau", entre outras acusações listadas.

Um promotor da Geórgia, a procuradora distrital Fani Willis, está a investigar se Donald Trump e os seus aliados tentaram ilegalmente anular os resultados das eleições presidenciais de 2020, e espera-se que consiga uma acusação de um grande júri esta semana.

Se Trump for acusado na Geórgia, isso marcará a sua quarta acusação em menos de cinco meses, e a segunda a surgir a partir dos seus alegados esforços para derrubar a vitória de Joe Biden em 2020.