“O que quero fazer e vou fazer é que, se se formarem na universidade, acho que devem receber automaticamente, como parte do vosso diploma, um visto de residência para poderem permanecer neste país”, declarou Trump no ‘podcast’ “All-In”, divulgado na quinta-feira.

“Isso inclui também as universidades comunitárias, qualquer pessoa que se licencie numa universidade comunitária. Passam lá dois ou quatro anos”, acrescentou, sem fornecer mais pormenores.

Trump, que durante o seu mandato como Presidente dos Estados Unidos (2017-2021) adotou uma dura política de imigração e é crítico das políticas de imigração do atual Presidente e recandidato a um segundo mandato, o Democrata Joe Biden, prometeu também abordar esta questão a partir do primeiro dia, se for reeleito.

Durante a sua estada na Casa Branca, o ex-chefe de Estado norte-americano acusou os imigrantes ilegais de serem criminosos e violadores e culpou-os de serem responsáveis pelo desemprego nacional e pelo esgotamento dos recursos do Governo.

Além disso, num eventual novo mandato presidencial, prometeu realizar a maior operação de deportação da história dos Estados Unidos.

As eleições presidenciais norte-americanas estão agendadas para 5 de novembro deste ano.