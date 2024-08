"Espero que aceite", disse Trump durante uma conferência de imprensa realizada na sua residência de Mar-a-Lago, no sudeste da Flórida, após assegurar que tinha acordado as datas destes debates com emissoras de TV para os dias 4, 10 e 25 de setembro.

De recordar que, no passado domingo a vice-presidente dos Estados Unidos aceitou debater com o candidato republicano às presidenciais norte-americanas a 10 de setembro, como estava previsto, e não no dia 4 do mesmo mês, como Donald Trump anunciou no sábado.

“É interessante como ‘a qualquer hora, em qualquer lugar’ se torna um momento específico, um espaço seguro específico. Estarei lá no dia 10 de setembro, como combinado. Espero ver-vos lá”, escreveu Kamala Harris.

Perante esta resposta, o ex-presidente acusou a rival na campanha para as presidenciais de “não ter capacidade mental para fazer um verdadeiro debate” por ter “medo de o fazer porque não há forma de justificar” a posição sobre questões como a migração, a corrupção ou a inflação no país.

“Vê-la-ei a 4 de setembro ou não a verei de todo”, avisou Trump numa publicação na rede social do magnata, Truth Social, na qual descreveu a democrata como “a pior vice-presidente da história” do país.