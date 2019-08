Na quarta-feira, Trump aproveitou também a ocasião para misturar Hong Kong com a guerra tarifária com a China e instou Xi Jinping a pôr a crise na ex-colónia britânica antes das negociações comerciais com Washington.

Os protestos em Hong Kong iniciaram-se em junho devido a uma controversa proposta de lei de extradição e evoluíram para uma série de reivindicações para melhorar os mecanismos democráticos nesta zona.

Os confrontos entre os manifestantes e a polícia têm vindo a aumentar de intensidade nos últimos tempos.

Em relação à fórmula “um país, dois sistemas”, Pequim comprometeu-se em manter a autonomia de Hong Kong após recuperar a soberania do território que estava sob influência britânica em 1997.

Mas muitos manifestantes viram na polémica proposta de lei de extradição uma possibilidade da China intrometer-se nos assuntos de Hong Kong.