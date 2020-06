As mudanças assinadas hoje por Trump são muito mais modestas do que pretendiam os ativistas nos protestos, que decorrem no país desde há três semanas, depois da morte do afro-americano George Floyd às mãos de um polícia branco.

Perez criticou o desaproveitamento da Divisão de Direitos Civis por parte do atual procurador-geral e do seu antecessor, Jeff Sessions, também nomeado por Trump.

Trump e Barr “recusam-se” a usá-la, enfatizou Pérez, realçando que grande parte da sua carreira foi nesta divisão judicial.

Incentivou também o trabalho com as comunidades, realçando que o êxito dos departamentos policiais depende em muito da confiança mútua.

Acompanhado de Terrie Rizzo, a presidente do Partido Democrata no Estado da Florida, e da congressista Val Demings, Pérez questionou “cinco anos” de promessas “não cumpridas” de Trump, desde que anunciou a sua campanha, em 16 de junho de 2015, na Torre Trump, em Nova Iorque.

Garantiu que o país enfrenta várias pandemias além da pandemia da covid-19, como a falta de um seguro de assistência na doença, a desigualdade económica e as injustiças raciais.