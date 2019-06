Em julho do ano passado, Trump esteve no país três dias, mas encontrou-se com a primeira-ministra, Theresa May, em Chequers Court, a residência de campo, a 70 quilómetros de Londres, e com a Rainha Isabel II no palácio de Windsor, a 42 quilómetros da capital.

Desta vez, o programa começa com uma cerimónia de boas vindas no Palácio de Buckingham pela Rainha e pelo Príncipe de Gales, Príncipe Carlos, e a Duquesa da Cornualha, Camilla, e a chegada será assinalada com salvas de canhão em Green Park e na Torre de Londres.

Após um almoço privado no Palácio para Trump e a mulher, Melania, a Rainha vai conduzir o chefe de Estado norte-americano numa visita a uma exposição com peças da coleção real de importância histórica para os EUA.

Seguem-se uma visita à Abadia de Westminster, onde o Presidente depositará uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido, chá em Clarence House com o príncipe Carlos e Camilla, e um Banquete de Estado à noite no Palácio de Buckingham, oferecido pela rainha.

Na terça-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, organiza um pequeno-almoço de negócios com empresários dos dois países, após o qual recebe Trump na residência oficial, em Downing Street, para almoço, seguido por uma conferência de imprensa.

É neste dia que se espera uma grande manifestação no centro de Londres, onde os organizadores esperam que volte a figurar o chamado “baby blimp”, um balão de seis metros que representa Trump de fralda e um telemóvel na mão.