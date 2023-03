O tubarão de dois metros de comprimento foi encontrado na praia de Lepe na sexta-feira, conta o The Guardian.

Dan Snow, um historiador, foi destacado para proteger e examinar a criatura. No entanto, antes de chegar ao local, a cabeça, a cauda e as barbatanas foram cortadas e desapareceram da praia.

E agora pede que quem levou os pedaços em falta do tubarão os possa devolver, mesmo que temporariamente, para serem estudados. “A cabeça, a cauda e as barbatanas foram apanhadas antes que eu reunisse uma equipa grande o suficiente para arrastar [o animal] da praia até à estrada mais próxima. Fomos proteger o tubarão para a ciência ontem à noite. Mas chegámos demasiado tarde”, escreveu no Twitter.

Entretanto, várias pessoas se juntaram ao apelo para recuperar as partes em falta do animal, que se pensar ser um raro tubarão-tigre de dentes pequenos.

Habitualmente esta espécie é vista apenas em águas mais quentes, pelo que os cientistas acreditam que a descoberta dos últimos dias pode ajudá-los a aprender mais sobre como a espécie se desenvolve atualmente.

“Toda a vez que vemos uma baleia ou um tubarão a aparecer é como encontrar um tesouro romano ou punhais vikings”, disse Ben Garrod, professor de biologia evolutiva da Universidade de East Anglia. “Os oceanos cobrem 71 ou 72% do nosso planeta, mas ainda são incrivelmente misteriosos.”

O Shark Trust, que promove a conservação de centenas de espécies de animais, frisou que a descoberta é “emocionante”.

“A cabeça em particular contém a chave para desvendar detalhes intrincados da vida do tubarão, mesmo antes do nascimento, por isso gostaríamos de receber notícias de seu paradeiro", disse um porta-voz.