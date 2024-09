De acordo com a Bloomberg, a Tupperware Brands deverá declarar falência ainda esta semana, após alguns anos de esforços para reativar o negócio depois de a procura pelos seus produtos ter diminuído e as dívidas terem aumentado.

A marca de produtos para a casa, que é mais conhecida pelo armazenamento de alimentos, planeia pedir proteção judicial após violar os termos das suas dívidas e contratar consultores jurídicos e financeiros, disseram fontes à publicação.

As negociações entre a empresa e os seus credores para iniciar o processo de falência duram há já algum tempo, uma vez que os mesmos estão a tentar chegar a um consenso sobre a administração das dívidas avaliadas em mais de 700 milhões de dólares (quase 629 milhões de euros).

Há alguns anos que a Tupperware alerta para a sua incapacidade de permanecer no mercado. No ano passado, numa tentativa de salvar o negócio, o CEO, Miguel Fernandez, e outros membros do conselho de direção foram substituídos, tendo Laurie Ann Goldman sido nomeada CEO.

O esforço, no entanto, não deu grandes resultados. Já em junho deste ano, a única fábrica da empresa nos Estados Unidos da América (EUA) foi encerrada e 150 funcionários foram demitidos.

Ontem, depois de ser noticiado que o processo de falência estaria iminente, as ações da empresa caíram mais de 50% na Bolsa de Nova Iorque.

Recorde-se que a Tupperware apresentou os primeiros produtos em 1946 e ficou conhecida depois de o fundador, Earl Tupper, inventar o selo hermético.