O avião levava a equipa saudita para Rostov-on-Don onde irá defrontar o Uruguai no segundo jogo da fase de grupos do Campeonato Mundial de futebol. Apesar do aparato, a aterragem decorreu sem problemas.

Uma turbina do avião que transportava a seleção da Arábia Saudita para levar a equipa à cidade de Rostov-on-Don onde irá jogar contra o Uruguai na segunda ronda do Grupo A do Campeonato do Mundo de futebol, a decorrer na Rússia, incendiou-se em pleno voo, informou a federação saudita. O aparelho aterrou sem problemas após o incidente que um dos jogadores qualificou de "simples mau funcionamento". "Foi um pequeno incêndio numa das turbinas, a direita, mas o avião aterrou de forma segura", disse o presidente da federação saudita de futebol ao canal de desporto KSA. Hatan Bahbir, um dos jogadores sauditas, declarou no Twitter da federação: "chegamos todos bem e a salvo (...) foi um simples mau funcionamento". Questionado sobre se teve medo, Bahbir respondeu: "Não, não, só ficamos um pouco assustados, mas graças a Deus". Nas redes sociais, foi partilhado um vídeo que mostra o incidente. Após a chegada, a federação saudita publicou também na sua conta de Twitter imagens que dão conta da chegada em segurança da seleção nacional.