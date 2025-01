Segundo o The Guardian, as autoridades japonesas estão a intensificar esforços para evitar que visitantes estrangeiros adotem comportamentos imprudentes ao tentarem capturar imagens icónicas.

Em Otaru, uma pequena cidade na ilha de Hokkaido, foram destacados guardas de segurança para impedir a concentração de pessoas na Funami-za, uma rua inclinada que proporciona vistas deslumbrantes do porto e do mar ao longe.

A medida foi acelerada após a morte de uma turista chinesa, este mês, que foi atropelada por um comboio ao atravessar uma linha ferroviária em Otaru. Segundo testemunhos, a mulher tentava fotografar um local popularizado pelo filme chinês "Cities in Love" (2015) e não se apercebeu da aproximação do comboio.

Os moradores têm-se queixado do impacto negativo do turismo na cidade. Muitos visitantes bloqueiam ruas estreitas para tirar fotografias e, em alguns casos, entram em propriedades privadas sem autorização. A cidade também serviu de cenário para "Love Letter" (1995), um filme japonês que conquistou audiências na China e na Coreia do Sul, o que aumentou ainda mais o interesse turístico por Otaru.

"Esta estrada está rodeada de casas e tem um tráfego intenso", explicou um funcionário municipal ao Mainichi Shimbun. "Turistas a caminhar lado a lado ou a permanecer na via impedem frequentemente a passagem de veículos. O impacto para os residentes tem sido significativo, especialmente este ano."

O aumento do fluxo turístico no Japão tem sido expressivo. Em 2023, o país registou um recorde de 36,7 milhões de visitantes estrangeiros e o governo pretende atingir os 60 milhões até ao final da década. No entanto, o excesso de turistas tem gerado problemas, nomeadamente em cidades históricas como Quioto e nas megápoles de Tóquio e Osaka, onde as infraestruturas têm dificuldades em acompanhar a procura.

Casos de comportamento desrespeitoso têm-se tornado virais e provocado indignacão. Em 2023, uma influencer chilena teve de pedir desculpa após filmar-se a fazer elevações num torii (portal sagrado) num santuário de Hokkaido. Num outro episódio, um turista estrangeiro foi filmado a pontapear um dos famosos veados de Nara, causando uma reação de revolta nas redes sociais. Também em 2023, um cidadão norte-americano foi detido depois de riscar nomes de familiares num torii do santuário Meiji Jingu, em Tóquio.

Para mitigar os impactos negativos do turismo, o Japão tem vindo a implementar restrições e taxas em locais de grande afluência.