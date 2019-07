O Presidente do país, Recep Tayyip Erdogan, lidera alguns dos atos comemorativos que são celebrados hoje, dia declarado feriado para recordar os acontecimentos de então.

O Partido Justiça e Desenvolvimento (AKP), que está no poder desde 2002, organizou este ano várias cerimónias nas 81 províncias turcas.

Nas cidades de Ancara e Istambul foram inaugurados museus sobre o acontecimento, situados em zonas onde as autoridades bloquearam a violência durante a noite.

Erdogan participará numa sessão especial do Parlamento e vai-se reunir com as forças policiais de Ancara, antes de se deslocar a Istambul, para assistir a um ato no antigo aeroporto de Atatürk.

A estação de televisão TRT preparou um documentário sobre a rede de seguidores do islamista Fethullah Gülen, a quem o Governo atribui a culpa pela tentativa do golpe.

A irmandade apelidada de “Gülenista” colocou, durante várias décadas e com a cumplicidade do Governo do AKP, os seus seguidores em altos cargos da administração pública, da Polícia, do sistema judicial e das Forças Armadas da Turquia.

Gülen, que está agora exilado nos Estados Unidos há anos, foi um aliado fiel do AKP de Erdogan, até que ambos se enfrentaram numa luta dura pelo poder no outono de 2013.