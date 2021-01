"Depois de uma avaliação detalhada aos recentes tweets da conta @realDonaldTrump e do contexto em torno deles - sobretudo como eles estão a ser recebidos e interpretados dentro e fora do Twitter - suspendemos permanentemente a conta devido ao risco de mais incitação à violência", pode ler-se no comunicado publicado no blog do Twitter.

A rede social tinha já eliminado vários ‘tweets’ de Trump, que tem repetidamente contestado a legalidade das eleições presidências e suspendeu a sua conta por 12 horas, tendo-a reativado na quinta-feira, segundo refere a AFP.

"No contexto dos terríveis eventos desta semana, deixámos claro na quarta-feira que violações adicionais das Regras do Twitter potencialmente resultariam neste mesmo curso de ação. A nossa estrutura de interesse público existe para permitir que o público ouça diretamente as autoridades eleitas e os líderes mundiais", lê-se.

Na nota é ainda dito que contas como esta "não estão acima das regras".

O Facebook e outras redes sociais também suspenderam por tempo indefinido o perfil de Donald Trump.

Apoiantes do Presidente cessante dos EUA entraram em confronto com as autoridades e invadiram o Capitólio, em Washington, na quarta-feira, enquanto os membros do congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do Presidente eleito, o democrata Joe Biden.

Pelo menos cinco pessoas morreram na invasão do Capitólio, incluindo um agente policial.

Quinta-feira, o Congresso ratificou a vitória de Biden nas eleições presidenciais de novembro, na última etapa antes de ser empossado em 20 de janeiro.

O vice-Presidente republicano, Mike Pence, validou o voto de 306 grandes eleitores a favor do democrata contra 232 para o republicano, no final de uma sessão das duas câmaras, marcada pela invasão de apoiantes de Trump.