A ubbu, plataforma digital que ensina programação nas escolas a crianças dos 6 aos 12

anos, vai disponibilizar de forma gratuita acesso à sua plataforma para uso remoto em casa. A empresa portuguesa junta-se a outras plataformas mundiais de software que têm anunciado iniciativas para minimizar o impacto na educação e na sociedade, na sequência do encerramento forçado de escolas pelo Coronavírus.

Para que o ensino em regime remoto seja facilmente adotado, a ubbu criou conteúdos para as escolas, pais e alunos com ferramentas e instruções especialmente dedicadas a esta realidade.

A iniciativa destina-se a todas as escolas que encerrarem devido ao novo Coronavírus, sejam já utilizadores da ubbu, sejam novas escolas que considerem este método para enriquecer a sua oferta educativa.

“Preparámos esta solução para que os alunos que já estavam a seguir o programa não saiam

prejudicadas e para que outros que tenham sido forçados a ficar em casa possam ocupar o seu tempo de forma produtiva. As escolas encerradas em Felgueiras já estão a receber apoio em regime remoto e foram o exemplo impulsionador desta ação.” diz João Magalhães, CEO da ubbu.

Para se inscreverem, as escolas interessadas devem preencher o formulário online. O acesso será totalmente gratuito até junho e estendido caso a conjuntura se agrave.

Os pais e alunos não poderão inscrever-se diretamente na plataforma, devendo, por isso, contactar a escola e professores, para avaliação e inscrição dos mesmos.

A ubbu está presente em metade dos agrupamentos escolares de Portugal continental e tem acordos estabelecidos para ensinar programação a mais de 1 milhão de crianças no mundo. Tem como objetivo preparar as crianças para a sociedade digital com competências de programação. Com um currículo completo de aulas semanais de uma hora, os conteúdos têm por base os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, designadamente educação de qualidade, erradicação da pobreza e igualdade de género.