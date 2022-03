Imagens do serviço de situações de emergência mostram colunas de fumo que se erguem de edifícios de apartamentos em ruínas, com escombros amontoados no solo e equipas de socorro transportando cadáveres.

As equipas de resgate prosseguem as operações de busca entre os escombros, e as autoridades ucranianas admitem que o número de vítimas seja mais elevado do que indicam os atuais dados.

Localizada a 140 quilómetros a nordeste de Kiev, Cherniguiv foi atacada por tropas russas a 25 de fevereiro, um dia após o início da invasão da Ucrânia pelas forças russas, estando situada numa das principais estradas que levam à capital.

[Notícia atualizada com novo balanço às 17:36]