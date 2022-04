“A noite foi alarmante e difícil. O inimigo atacou a nossa região pelo ar e atingiu um depósito de petróleo e uma das fábricas. O depósito de petróleo, com combustível, foi destruído. As equipas de socorro ainda estão a tentar apagar as chamas na fábrica. O fogo é intenso”, escreveu Reznichenko, na plataforma Telegram.

Na região de Luhansk, no leste da Ucrânia, bombardeamentos russos mataram uma pessoa e feriram mais cinco na cidade de Rubizhne, disse hoje o governador Serhiy Haidai, também no Telegram.

Os militares russos continuam a concentrar esforços na preparação de uma ofensiva no leste da Ucrânia, com o objetivo de “estabelecer controle total sobre o território das regiões de Donetsk e Lugansk”, de acordo com uma atualização divulgada hoje pelo Estado-Maior da Ucrânia.

Partes das duas regiões estão sob controle de rebeldes apoiados pela Rússia desde 2014 e são reconhecidas por Moscovo como repúblicas independentes.