Num comunicado, a Presidência russa (Kremlin) afirmou que Putin respondeu a um apelo do patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Cirilo, divulgado hoje de manhã.

"Atendendo ao apelo de Sua Santidade o patriarca Cirilo, instruí o ministro da Defesa para introduzir um regime de cessar-fogo ao longo de toda a linha de contacto na Ucrânia desde as 12:00 de 06 de janeiro deste ano até à meia-noite de 07 de janeiro", lê-se no comunicado.

No apelo do líder da igreja ortodoxa russa tornada publica esta quinta-feira pode ler-se, “Eu, Cirilo, Patriarca de Moscovo e de toda a Rússia, apelo a todas as partes envolvidas no conflito mortal, com um apelo, para um cessar fogo e estabelecer uma trégua de Natal das 12h00 de 6 de janeiro às 00h00 de 7 de janeiro, para que os ortodoxos possam participar dos cultos na véspera de Natal e no dia da Natividade de Cristo", diz a mensagem do Patriarca que nunca se opôs à invasão da Rússia à Ucrânia.

(notícia atualizada às 16h09)