"As Forças Armadas da Ucrânia libertaram cinco localidades no distrito de Beryslav, região de Kherson: Novovasylivka, Novogrygorivka, Nova Kamianka, Tryfonivka, Chervone", especifica a nota da presidência ucraniana.

As forças ucranianas mantêm há várias semanas uma contra-ofensiva na região controlada pelas forças russas desde o início da nova invasão que começou no passado dia 24 de fevereiro.

De acordo com Kiev, as operações militares contra as forças russas na região intensificaram-se em outubro, sobretudo nas zonas perto do rio Dniepre, a sul da cidade industrial de Kryvyi Rig.

Segundo Kiev a ofensiva visa principalmente afetar as linhas de abastecimento das forças russas em Kherson, uma da quatro regiões anexadas recentemente por Moscovo.

O processo de anexação foi rejeitado pelos aliados da Ucrânia.