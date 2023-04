Esta medida, segundo um comunicado, permitirá à União Europeia reembolsar os Estados-membros pelas munições de artiharia doadas à Ucrânia a partir das reservas existentes ou da redefinição das prioridades das ordens existentes durante o período de 09 de fevereiro a 31 de maio de 2023.

Somando a verba hoje aprovada com as sete parcelas anteriores, o total da contribuição da UE para a Ucrânia através do MEAP ascende já a 4,6 mil milhões de euros.

O MEAP foi criado em 2021 para apoiar parceiros da UE nas áreas militar e da defesa, com o principal objetivo de prevenir os conflitos, preservar a paz e reforçar a segurança e a estabilidade internacionais.

A invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).