A notícia da morte de Pedro Lima foi dada no noticiário das 11:00 na TVI24 e confirmada ao SAPO24 por fonte oficial da TVI.

Pouco depois da notícia da morte de Pedro Lima, começaram a surgir as reações da parte de amigos do ator com quem trabalhou ou privou no mundo do espetáculo.

"Não pode, não pode, não pode ser. Meu querido Pedro. Sempre com este sorriso, um abraço sincero, só a querer ser feliz. Um grande beijinho no coração à Ana e aos filhos. Isto é muito triste. Estou chocada", escreveu a apresentadora Cristina Ferreira na sua conta de Instagram.

Fátima Lopes utilizou a mesma rede social para reagir à notícia. "Não sei o que dizer... não consigo acreditar. Tivemos juntos há pouco tempo... tantos sonhos, tantos projectos, uma família linda. Deixo um abraço forte para a Anna, para os filhos e para toda a família", escreveu a profissional da TVI.

Confessando-se em "choque total com a notícia da morte" de Pedro Lima, Nuno Markl utilizou o Instagram para recordar o início de carreira de ambos, na RTP. "Disse-lhe algumas vezes que ele era o mais próximo do Clark Kent e do Super-Homem que conheci na vida real. Isto é muito triste. Um grande, grande abraço para a família", escreveu o guionista e humorista.

Nuno Santos, diretor de programação e conteúdos da TVI, também já reagiu, e em nome da estação, lamentando a "partida inesperada e brutal", num "dia chocante que abre uma tormenta de emoções e deixa um pesar enorme entre todos". "Um tipo afável, sempre disponível, trabalhador. Tão bom gajo. Descansa em paz, Pedro", optou por escrever Pedro Ribeiro, Diretor de Programas da Rádio Comercial e Diretor Executivo de Programação da TVI.

Já Filipa Garnel, que antes se encontrava na posição agora ocupada por Nuno Santos, diz que "Pedro Lima era muito para além de um ótimo ator. Era um amigo leal, um marido exemplar, um pai extremoso, um colega querido, era tudo de bom. Era um Ser raro, gentil, inteligente".

A atriz Dalila Carmo partilhou uma fotografia com o ator, desejando "o maior dos abraços para a Anna e para os filhos", tal como o fez Eunice Muñoz, com a legenda "Meu querido amigo Pedro".

A Federação Portuguesa de Natação (FPN) lamentou também a morte de Pedro Lima, lembrando que foi nadador olímpico em representação de Angola nos Jogos Olímpicos de Seul 1988 e Barcelona 1992.

“Pedro Lima foi encontrado esta manhã sem vida na Praia do Abano, no Guincho. Além de ator, Pedro Lima foi nadador e representou Angola nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, e nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992. A Federação Portuguesa de Natação endereça as sentidas condolências à família”, lê-se na publicação.

O Sporting Clube de Portugal usou a sua página oficial para manifestar “pesar” pela morte do ator, que descreve como “um fervoroso sócio” do clube e “presença habitual no estádio José Alvalade”, lembrando que foi atleta de natação dos ‘leões’.

A Federação Portuguesa de Râguebi também lamentou a morte do ator, de 49 anos, pai de João Lima, internacional português da modalidade, endereçando as condolências à família.

O ator Rui Unas, as atrizes Carolina Loureiro e Bárbara Norton de Matos, os humoristas Marco Horácio e César Mourão e as apresentadoras Isabel Figueira, Iva Domingues e Andreia Rodrigues foram outras figuras que recorreram às redes sociais para regir à morte de Pedro Lima.