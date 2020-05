Jason Kyle Arnold / AFP / FACEBOOK créditos: Jason Kyle Arnold / AFP / FACEBOOK

"Um avião das Canadian Forces Snowbirds caiu nas proximidades da comunidade de Kamloops na C.B.", escreveu a Real Força Aérea Canadiana na rede social Twitter, referindo-se à Columbia Britânica como o local da queda, mas sem dar maiores detalhes.

"Neste momento, nossa a prioridade é (...) apoiar os esforços do pessoal de emergência", acrescentou.

Segundo a imprensa canadiana, que cita testemunhas, a aeronave caiu sobre uma casa pouco depois de descolar ao final da manhã do aeroporto de Kamloops, juntamente com outro avião.

Fotos publicadas no jornal local, Kamloops This Week, mostram os destroços do avião em chamas, que se incendiou parcialmente.

Segundo o jornal, o piloto conseguiu ejetar-se da aeronave antes da queda e desceu de para-quedas sobre o telhado de uma casa.

Aparentemente, sofreu lesões nas costas e no pescoço, explica a AFP.

Dois aviões deviam sobrevoar a Columbia Britânica no domingo como parte da denominada "Operação Inspiração", lançada para saudar os esforços dos canadianos na resposta à pandemia do novo coronavírus.

A patrulha, chamada "Snowbirds" e composta por nove aeronaves que deixam um rasto de fumo branco, tinham iniciado o périplo na Nova Escócia com o objetivo de sobrevoar as principais cidades do país a baixa altitude e de leste a oeste.