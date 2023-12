O jogo desta noite será o 247 encontro entre Sporting e FC Porto, com o saldo positivo a estar do lado dos dragões, com 91 triunfos contra 83 dos leões. Se fizermos as contas apenas nos embates em Lisboa, como o de hoje, o cenário muda completamente de figura, com o Sporting a ter já vencido 57 vezes contra 23 do FC Porto.

Empatados no segundo lugar do campeonato, com 31 pontos, a dois do Benfica (com mais um jogo), este será também ele um confronto de líderes. Não no que à posição da liga diz respeito, mas sim aos líderes que estão do lado de fora das quatros linhas, concretamente Rúben Amorim e Sérgio Conceição, os dois treinadores das equipas.

Clayton, ex-jogador brasileiro que passou pelos dois emblemas, não tem dúvidas da importância dos dois treinadores nas respetivas equipas. "O Rúben Amorim e o Sérgio Conceição são duas pessoas muito motivadoras. Nunca vi os treinos, mas vejo isso nos jogos, dá para perceber bem que são dois treinadores que transmitem muita confiança, que sabem puxar pelos dois lados e isso vai ser muito interessante neste jogo. Será um confronto também de motivação, um confronto para perceber quem conseguirá motivar mais e melhor", disse o brasileiro, que não esconde a sua admiração por Sérgio Conceição. "Gosto muito dele, tem o espírito da conquista, tem o espírito do dragão. Dá tudo pelo grupo e pelo clube", salientou.

Outro sul-americano que passou pelos dois lados da barricada foi Paredes. O agora treinador reconhece acompanhar o campeonato português e a carreira dos dois técnicos portugueses. "São dois enormes treinadores, o trabalho que têm feito diz isso mesmo. Não é fácil para um treinador vencer em Portugal, porque os melhores jogadores saem todos os anos. Ter de montar uma equipa quase do zero é sempre difícil e eles têm feito um ótimo trabalho", começou por dizer o paraguaio, falando depois do aspeto mental dos dois treinadores.

"Se são motivadores? Claro que sim. Veja o que disse atrás, são treinadores que têm de refazer sempre as suas equipas e conseguem jogar bem e ter resultados. Claro que só um pode ganhar o campeonato, mas a verdade é que desde que ambos são treinadores de Sporting e FC Porto as duas equipas lutam sempre pelo título, isso diz tudo sobre o aspeto mental dos dois jogadores, a boa maneira que têm de motivar os respetivos grupos. O Sérgio Conceição é um exemplo de motivação, o que consegue fazer todos os anos é simplesmente fantástico, o Rúben Amorim conseguiu fazer com que o Sporting ganhasse títulos e isso também diz tudo o que ele vale. Além de tudo o que sabem dentro das quatro linhas, tudo o que aprenderam enquanto jogadores e agora transmitem aos seus, o poder de motivação é também uma grande arma que têm. E mais que tê-la é a forma que conseguem transmiti-la", refere.

Um Clássico cuja motivação saída do banco será determinante. É isto que nos espera do Sporting-FC Porto e nem o facto do ícone dos dragões, o presidente Pinto da Costa, estar 'em dúvida', devido a um acidente de viação, faz com que os dragões partam atrás para este jogo. "Nada disso, o presidente vai estar lá sempre, se não conseguir ir ao jogo tenho a certeza que já disse tudo o que tinha a dizer ao grupo, ele sempre foi assim", diz Clayton, que passou quatro temporadas nos azuis e brancos antes de rumar ao Sporting.

A última vez que o Sporting venceu o FC Porto em casa, para o campeonato, data já da temporada 2016/2017, ou seja, há sete épocas. Será esse um aspeto motivacional a favor dos dragões?. "Não acredito. Nós jogadores pensamos sempre no presente. É claro que pode haver sempre mais pressão de um lado ou do outro, mas não acredito que seja o caso. Estamos numa altura da época onde a pressão ainda é pouca, as duas têm os mesmos pontos, faltam muitos jogos, isso nunca será um problema. E mesmo que fosse, os dois treinadores sabe dar a volta por cima nesses pormenores. O Sporting não vencer há seis ou sete anos em casa para o campeonato até pode ser um aspeto motivacional do seu lado, o querer dar a volta por cima", concluiu Paredes.