O Presidente da República foi o primeiro dos intervenientes da reunião no Infarmed a falar ao país na sequência de uma reunião que juntou autoridades políticas e de saúde para fazer um ponto de situação do comabate à pandemia. Marcelo Rebelo de Sousa revelou que depois de uma análise ao desconfinamento não só em Portugal, mas também noutros países que iniciaram o processo nas últimas semanas, se concluiu que "o desconfinamento em Portugal começado a partir do dia 3 de maio foi um desconfinamento muito contido".

" Os portugueses foram contidos naquilo que lhes foi pedido na abertura dos pequenos espaços. Não temos muitos dados que nos permitam tirar conclusão firmes", disse.

Marcelo Rebelo de Sousa recordou que ainda “não passaram ainda 15 dias, seis dias de incubação e oito dias de reporte às autoridades sanitárias”. Por outro lado, “como a contenção continuou muito elevada, encontramos um R que anda à volta do 1 nos últimos cinco dias, ligeiramente aquém, na média nacional, está nos 0,8, mais elevado na região de Lisboa e Vale do Tejo do que na região centro e, aí, mais elevado na região Norte, onde é o mais baixo 0,91”.

O Presidente da República afirmou que há “dois momentos significativos pela frente: o momento do dia 18, com uma série de aberturas escolares, de restauração, e depois 1 de junho com o regresso ao trabalho de muitas pessoas e mais atividade escolar. O que justifica a razão da escolha de um dia na primeira semana de junho para fazer a avaliação da abertura a partir do dia 18 e um dia na terceira semana de junho para fazer os efeitos da abertura a partir do dia 1 de junho”.

De sublinhar, foi a "tendência das últimas semanas da diminuição dos casos de internamento e de internamento em cuidados intensivos e a diminuição em termos de letalidade”, o que “significa como um todo que tem havido uma comunicação muito boa entre as autoridades sanitárias e os portugueses".

A reunião, no Infarmed, é a sexta desde o início da pandemia e a primeira após o fim do estado de emergência, que vigorou em Portugal entre 19 de março e 02 de maio, do qual se transitou para uma situação de calamidade, após o qual se iniciou uma reabertura gradual das atividades e estabelecimentos encerrados devido ao surto.

Com o objetivo de partilha de informação, estes encontros surgiram por iniciativa do primeiro-ministro e têm reunido epidemiologistas e outros especialistas com o Presidente da República, presidente da Assembleia da República, líderes dos partidos com representação parlamentar, dirigentes sindicais e patronais.

Na semana passada, o primeiro-ministro afirmou que “as normas de libertação de confinamento entrarão em vigor de 15 em 15 dias” e que, antes de se avançar para a seguinte, as medidas serão avaliadas.

O objetivo do Governo, com este calendário faseado de reabertura, “é medir em cada 15 dias os impactos da medida anterior, vendo se é possível ou não dar mais um passo”, explicou.

Na semana passada, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aproveitou o final da reunião para anunciar que o estado de emergência acabaria a 02 de maio, mas avisou que isso “não é fim do surto” de covid-19, rejeitando “qualquer facilitismo” nesta nova fase em que “os pequenos passos” serão avaliados permanentemente.