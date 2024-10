O evadido foi detido no domingo, pelas 22h00, em Tânger, numa operação conjunta das autoridades portuguesas, espanholas e de Marrocos.

"O evadido do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, Fábio Loureiro, foi detido, ontem, pelas 22h00, em Tânger, pelas autoridades marroquinas, com a colaboração das autoridades espanholas, em estreita articulação com a Polícia Judiciária (PJ) que, desde o dia da fuga, a 07 de setembro, desenvolveu um trabalho ininterrupto de investigação e de recolha de informação.

A operação policial internacional foi desencadeada em menos de 24 horas, contou com o forte apoio da Cuerpo Nacional de Policia (CNP) espanhol e da Direção Geral de Vigilância Territorial Nacional (DGST) marroquina, com base em informação credível da PJ, de que Fábio Loureiro estaria em Marrocos, sobre quem recaía um mandado de detenção internacional emitido pela autoridade judiciária competente, constando de notícia vermelha na Interpol.

Fábio Loureiro está condenado pelos crimes de rapto, tráfico de estupefacientes, associação criminosa, roubo à mão armada e evasão.

Será presente às autoridades judiciárias de Marrocos tendo em vista a sua extradição para Portugal para efeitos de cumprimento de pena", lê-se no comunicado da Polícia Judiciária.

Refira-se que Fábio era um dos cinco prisioneiros que fugiram de Vale de Judeus, a 7 de setembro, fuga essa que levou mesmo à demissão do diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Rui Abrunhosa Gonçalves.

De acordo com a SIC Notícias, um dos elementos que ajudou à fuga de Fábio também foi detido.

Os restantes foragidos são Fernando Ribeiro Ferreira, um cidadão da Geórgia, Shergili Farjiani, um argentino, Rodolf José Lohrmann, e um do Reino Unido, Mark Cameron Roscaleer, com idades entre os 33 e os 61 anos.

(Artigo atualizado às 11h05)