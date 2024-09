Ana Hilário, investigadora no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro, e Duarte Frade, investigador no Centro de Ciências do Mar/Universidade do Algarve (CCMAR), tentam alhear-se da azáfama permanente no salão Terra Nova, o salão principal do Santa Maria Manuela - que consoante o momento pode ser centro de investigação, auditório para reuniões de coordenação e sala de refeições e convívio - e concentram-se a examinar com lupas binoculares eletrónicas as amostras da biodiversidade do banco de Gorringe que chegam após cada mergulho.

Ao longo das três semanas da expedição os dois cientistas têm a tarefa de fazer a triagem dos organismos recolhidos em grupos principais - como crustáceos, moluscos, esponjas ou algas -, fazem a identificação das espécies e quando aparece algum organismo que pode ser uma espécie nova ou em que haja dúvidas na identificação, recolhem amostras de tecido que depois serão submetidas a análise genética em laboratório.

E no trabalho de triagem surgem surpresas como a descoberta do ‘Jujubinus browningleeae’, um búzio com apenas alguns milímetros de comprimento que é uma espécie endémica da montanha submarina cujos dois picos, o Gettysburg e o Ormonde, estão a ser estudados pelos cerca de 30 cientistas de 14 centros de investigação que participam na expedição, promovida pela Fundação Oceano Azul, Oceanário de Lisboa, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e Marinha Portuguesa para fazer um primeiro levantamento sistemático da biodiversidade do banco de Gorringe.

"Este pequeno búzio com um nome impossível já tinha sido descrito em 2018, com base em conchas encontradas aqui e agora têm aparecido exemplares vivos nas amostras recolhidas. O grupo a que pertence é endémico de habitats de montes submarinos no mediterrâneo, mas esta espécie em concreto só é conhecida aqui no banco de Gorringe. Não sabemos ainda quase nada sobre esta espécie. A própria aparência do animal vivo nunca tinha sido descrita, e é isso que vamos conseguir fazer agora", diz Duarte Frade com um entusiasmo que ilustra a proporção inversa entre o tamanho e o interesse científico da descoberta.

O investigador do CCMAR adianta que na expedição estão também a ser encontradas espécies que, não sendo desconhecidas, não estavam referenciadas no banco de Gorringe.

créditos: ANDRÉ KOSTERS/LUSA

No seu recanto discreto, Ana Hilário e Duarte Frade desvendam e classificam os microcosmos que povoam pedaços de rocha ou a base das laminárias, grandes algas castanhas que formam uma floresta submarina que é um dos emblemas do banco de Gorringe, e estão a criar uma base dados de referência das espécies encontradas na montanha submarina que se ergue desde os 5.000 metros de profundidade até a cerca de 30 metros da superfície do Atlântico.

"Há mais de 500 exemplares que já estão no catálogo da biodiversidade do banco de Gorringe. De muitos já sabemos o nome e fica registado que existem aqui, de outros temos dúvidas ou desconhecemos a que espécie pertencem e nesses casos ficam referenciados para análise posterior", diz Ana Hilário enquanto inspeciona, literalmente à lupa, uma amostra.

"Esta é a primeira vez, que eu tenha conhecimento, que se está a fazer um estudo tão sistemático da macrofauna (grupo de animais muito pequenos, com tamanhos entre 0,25 milímetros e dois milímetros) deste local. Este grupo engloba toda a variedade de vida marinha, mas é um segmento pouco estudado, por isso entre os exemplares agora recolhidos a probabilidade de serem encontradas espécies novas é maior. Isto significa que ainda há muito trabalho a fazer nos centros de investigação depois desta triagem inicial", adianta a investigadora.

O trabalho dos dois cientistas é também o de avaliar a densidade de organismos que povoam as amostras recolhidas pelos cientistas durante os quatro mergulhos por dia realizados por equipas que se vão revezando. No total, a expedição contabiliza cerca de 200 mergulhos.

O tamanho das amostras não deixa adivinhar o universo que contêm. Nos cerca de 15 centímetros de diâmetro de um prato de petri que Duarte Frade tem sob a lente da lupa eletrónica, um fragmento da base de uma laminária pode conter uma ou duas dezenas de espécies de organismos minúsculos.

Duarte Frade esclarece que "são camadas sobrepostas de organismos na matriz de suporte que constitui a base da laminária. Há, por exemplo, uma alga calcária que se instala na base da grande alga, depois há invertebrados que se instalam sobre a alga calcária e outros organismos, desde crustáceos a moluscos e a esponjas que se vão instalando e criando um microcosmos.

E há uma rivalidade bem-disposta entre os dois do recanto discreto e os que recolhem as amostras durante os mergulhos.

"Chegam entusiasmados e entregam-nos o que recolheram contando o que viram durante os mergulhos", desde os cardumes de pelágicos ou o espetáculo da floresta de laminárias até à concentração de tremelgas (raias elétricas) que também é um dos ex-libris do banco de Gorringe, "mas depois nós mostramos-lhes a enorme variedade de organismos, de cores e de formas que essas amostras contém e que acabam por surpreendê-los", diz Ana Hilário.

Os picos Gettysburg e Ormonde - apesar de submersos, ao elevarem-se desde profundidades de cerca de 5.000 metros são mais altos que as montanhas do Pico (Açores) e Serra da Estrela juntas e são as montanhas mais altas da Europa ocidental - são ecossistemas de elevada biodiversidade, com habitats que vão desde as florestas de algas perto da superfície até recifes de coral de água fria a grandes profundidades.

A cerca de 130 milhas náuticas (cerca de 240 quilómetros) a sudoeste do cabo de S. Vicente, no Algarve, o banco de Gorringe foi originalmente cartografado em 1875 por Henry Gorringe, comandante do navio da marinha dos Estados Unidos USS Gettysburg e é uma cordilheira submarina com cerca de 180 quilómetros de comprimento e 60 quilómetros de largura.

créditos: ANDRÉ KOSTERS/LUSA

Montanha submarina é reservatório de variedade genética

É grande a variedade de organismos marinhos recém-colhidos nas águas do Atlântico que chegam ao convés do antigo bacalhoeiro Santa Maria Manuela para serem estudados e fazerem parte do levantamento da biodiversidade da maior montanha submarina de Portugal.

São pedaços de rocha, pequenos ramos de gorgónias (animais semelhantes a corais) ou pedaços de laminárias (grandes algas que formam florestas subaquáticas), que servem de habitat para vermes, crustáceos ou moluscos e constituem o propósito da expedição científica que durante três semanas explorou dois dos picos, o Gettysburg e o Ormonde, do banco de Gorringe, cerca de 130 milhas náuticas (cerca de 240 quilómetros) a sudoeste do cabo de S. Vicente, no Algarve.

É no convés do Santa Maria Manuela que, antes de partir para mais um mergulho de recolha de amostras de organismos marinhos, a investigadora Ester Serrão fala da importância de proteger ecossistemas como o do banco de Gorringe para "preservar a diversidade genética" da vida marinha.

"É fundamental proteger este tipo de ecossistemas porque são um repositório de diversidade genética a uma escala que já não se encontra nas zonas costeiras onde a diversidade de espécies é muito menor", afirma a professora na Universidade do Algarve, investigadora do Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) e coordenadora dos trabalhos de levantamento da biodiversidade do banco de Gorringe que a expedição está a fazer.

Ester Serrão alerta que o chamado restauro de ecossistemas não é solução porque "pode ser conseguido um repovoamento e chamar-se-lhe restauro mas a base de diversidade genética é muito inferior à de ecossistemas como este, que têm grande potencial evolutivo, obviamente numa escala temporal que transcende as gerações humanas, devido precisamente à diversidade".

Como argumentos em defesa da importância crítica de conservar os 'hot spots' de diversidade, que são fundamentais para manter a variedade genética dos organismos, no regresso de cada mergulho os cientistas que trabalham a bordo do Santa Maria Manuela acrescentam mais exemplares ao espólio de amostras da variedade que encontraram e que são mantidas vivas ou preservadas no laboratório de biologia marinha em que se converteu o convés do navio da antiga "Frota Branca" da pesca do bacalhau, com tanques de água salgada para guardar espécimes vivos e mesas para preparação de espécimes a serem estudados.

As amostras são exemplares de seres vivos, mas também podem ser apenas água, para ser depois analisada para deteção de ADN ambiental (e-DNA, na designação mais comum em inglês) que permite identificar através da informação genética presente na água que tipo de espécies vivem numa determinada zona mesmo sem serem visualizados exemplares dessas espécies.

A biodiversidade do banco de Gorringe fica clara quando Ester Serrão diz que no caso dos invertebrados, grupo que inclui desde vermes a moluscos e crustáceos, nas amostras recolhidas cerca de 70 espécies foram identificadas pelos investigadores no local e cerca de 300 terão ainda de ser sujeitas a análises moleculares posteriores para a identificação precisa. "Há muito trabalho que só vai começar quando a expedição terminar".

"Este ecossistema ainda revela o que terão sido os recifes de formações rochosas na costa e mostra o nível de biodiversidade e de densidade de espécies que já se perdeu. Aqui não há uma rocha que não esteja coberta de organismos numa abundância e concentração que já não se consegue encontrar em outros locais. Mas não se pode falar de um ecossistema intocado e já há sinais de desequilíbrio. Há uma base da cadeia alimentar muito rica, mas faltam os predadores maiores. O impacto da pesca já é visível", afirma Ester Serrão.

créditos: ANDRÉ KOSTERS/LUSA

A presença humana manifesta-se numa garrafa de plástico, recolhida durante um dos mergulhos dos cientistas, já colonizada por perceves pelágicos do género 'Lepas' e em cabos de aparelhos de pesca abandonados também já colonizados por algas, invertebrados e crustáceos.

No convés do Santa Maria Manuela foi também montado um centro de mergulho onde é preparado todo o equipamento necessário ao trabalho subaquático, que se desenrolou a profundidades médias de 45 metros. A exploração de zonas mais profundas, até aos 200 metros, foi feita com recurso a vídeo recolhido por um veículo subaquático controlado remotamente (ROV).

Mas o ecossistema do banco de Gorringe estende-se até aos 5.000 metros de profundidade e mantém-se na maior parte inexplorado.

Os montes submarinos Gettysburg e Ormonde são, apesar de submersos, mais altos que as montanhas do Pico (Açores) e Serra da Estrela juntas e são as montanhas mais altas da Europa ocidental. São ecossistemas de elevada biodiversidade, com habitats que vão desde florestas de algas perto da superfície até recifes de coral de água fria a grandes profundidades.

O banco de Gorringe foi originalmente cartografado em 1875 por Henry Gorringe, comandante do navio da marinha dos Estados Unidos USS Gettysburg e é uma cordilheira submarina com cerca de 180 quilómetros de comprimento e 60 quilómetros de largura.

A campanha científica no banco de Gorringe - promovida pela Fundação Oceano Azul, Oceanário de Lisboa, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e Marinha Portuguesa - é um esforço para impulsionar o caminho de Portugal no cumprimento da estratégia europeia de conseguir que até 2030 pelo menos 30% do oceano seja protegido, com pelo menos 10% com proteção estrita.

A expedição tem o envolvimento institucional do Governo Português, Fundo Ambiental, Autoridade Marítima Nacional, Oceana, National Geographic Pristine Seas e Waitt Institute.

A equipa científica envolve o Instituto Hidrográfico, IPMA, e os centros de investigação CCMAR – Universidade do Algarve, CESAM – Universidade de Aveiro, CIBIO e CIIMAR – Universidade do Porto, MARE – IPLeiria, Okeanos – Universidade dos Açores, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), Associação para a Investigação dos Mamíferos Marinhos (AIMM), Aquário Vasco da Gama, Moss Landing Marine Laboratories da universidade de San Jose (Estados Unidos), Marine Futures Lab da universidade de Western Australia e o Laboratory of Applied Bioacoustics da Universidade Politécnica da Catalunha.

*Por João Miguel Roque (texto) e André Kosters (fotos), agência Lusa