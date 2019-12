O episódio decorreu durante uma entrevista de Boris Johnson ao canal ITV, em que o jornalista Joe Pike dispunha de uma fotografia, publicada no jornal Daily Mirror, de uma criança de quatro anos, com um possível diagnóstico de pneumonia, a dormir numa “cama” de casacos no chão de um hospital na cidade de Leeds, no Reino Unido.

Apresentada como uma prova da degradação do National Health Service (NHS, o sistema nacional de saúde britânico), Pike tentou mostrar a fotografia a Johnson, tendo-se este aparentemente recusado a olhar para ela. O repórter tentou repetidamente que o primeiro-ministro visse a imagem, mas Johnson preferiu falar dos seus planos de investimento para o NHS, dizendo que ainda não a tinha visto e que a “estudaria mais tarde”.

Perante a insistência de Pike, Johnson terá então tirado o telemóvel das mãos e colocado no bolso do casaco do entrevistador. Só que, visado pelas queixas do jornalista, o primeiro-ministro voltou então atrás com a decisão e viu a fotografia.

“É uma fotografia terrível, e obviamente peço desculpa à família a todos aqueles que têm tido experiências terríveis no NHS, mas o que estamos a fazer é apoiá-lo [ao NHS]”, concedeu Johnson defendendo, porém, que os doentes no NHS “têm uma experiência melhor do que este pobre miúdo teve.”

O primeiro-ministro pediu ainda desculpa por ter tirado o telefone ao jornalista.

Decorrendo em plena campanha eleitoral — já que as eleições gerais acontecem no próximo dia 12 de dezembro e o atual primeiro-ministro é o candidato pelo partido Conservador —, os partidos da oposição não perderam tempo a partilhar as imagens televisivas nas redes sociais e a acusar Johnson de falta de empatia.

“Ele simplesmente não quer saber”, escreveu Jeremy Corbyn, candidato pelo partido Trabalhista. “Eu penso que ninguém se devia comportar assim. Apesar de muitas perguntas dos jornalistas irritarem os políticos, é o que é, é parte do processo democrático. Não acho que esse seja o tipo de comportamento que devamos ter — eu nunca faria isso”, acrescentou.