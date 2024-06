A polícia da capital do estado da Geórgia disse que após conseguirem parar o autocarro, já no condado vizinho de DeKalb, encontraram um passageiro com ferimentos de bala, que foi transportado para um hospital, mas acabou por morrer.

Joseph Grier, de 39 anos, foi detido por alegadamente ter sequestrado, sob ameaça de uma arma de fogo, um autocarro de transporte público com 17 pessoas a bordo, incluindo o motorista, no centro de Atlanta.

A polícia da cidade confirmou que não houve mais feridos ma sequência da perseguição policial, durante a qual o autocarro percorreu cerca de 32 quilómetros, de acordo com a televisão norte-americana NBC News.

O chefe de polícia de Atlanta, Darin Schierbaum, disse aos jornalistas que Grier já havia sido detido 19 vezes e tinha condenações criminais, o que significa que legalmente não tinha direito a usar armas de fogo.

O incidente ocorreu horas depois de um homem ter disparado contra três pessoas numa praça de alimentação no centro de Atlanta, antes de ser baleado por um agente policial fora de serviço.

O suspeito e as três vítimas foram levados para o hospital, mas as autoridades disseram que nenhum deles corre risco de vida.

Schierbaum disse que os investigadores da polícia não acreditam que haja uma ligação entre o tiroteio na praça de alimentação e o sequestro do autocarro.

O autarca de Atlanta, Andre Dickens, elogiou os agentes policiais pela atuação diante de uma situação que “poderia ter sido pior” e sublinhou que a perseguição policial “parece algo saído de um filme”.