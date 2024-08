O piloto de um helicóptero morreu hoje quando o aparelho se despenhou no telhado do hotel Hilton em Cairns, no norte da Austrália, desencadeando um incêndio que levou à retirada dos hóspedes, disse a polícia.

“O piloto e único ocupante da aeronave foi localizado e declarado morto, e estão a decorrer exames forenses para o identificar formalmente”, acrescentou a polícia, em comunicado. Uma das hélices do helicóptero caiu na piscina do hotel, disseram os serviços de emergência, indicando que dois feridos foram transferidos para o hospital em estado estável. Uma outra hélice caiu na esplanada em frente ao edifício, disse à imprensa Caitlin Denning, responsável pela organização de socorro local. De acordo com a polícia, ninguém em terra ficou ferido. Centenas de hóspedes foram retirados do hotel, na sequência do acidente, ocorrido pela 01:50 (16:50 de domingo em Lisboa). Investigadores do gabinete de segurança dos transportes australiano foram enviados para o local. A cidade de Cairns, no norte tropical do estado de Queensland, é um destino turístico popular e “porta de entrada” para a Grande Barreira de Coral.